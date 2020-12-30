В Тюмени продолжает успешно работать амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса. Он открылся 5 декабря на базе многопрофильного консультативно-диагностического центра по инициативе регионального департамента здравоохранения. Цель нового формата оказания медицинской помощи – своевременная диагностика и определение тактики лечения граждан с симптомами респираторных заболеваний.Центр принимает пациентов в режиме 24/7, хотя основной поток приходится на дневное время. За сутки поступает около 73 заболевших, их привозят бригады неотложной помощи по направлениям медицинских организаций или бригады скорой.Помимо КТ-диагностики, пациентам выполняется ЭКГ, также они сдают биоматериал на антитела к COVID-19, но это в том случае, если эти исследования не были проведены в медучреждении по месту жительства. По результатам обследования дежурный врач определяет дальнейшую тактику ведения пациента. Это или амбулаторное наблюдение, или госпитализация в моноинфекционный госпиталь.С момента открытия центра медицинская помощь оказана 1 165 пациентам, диагноз «пневмония» поставлен 826 обследованным. Около половины из них – впервые выявленные случаи. Госпитализация по итогам КТ-диагностики потребовалась 11 пациентам.Кроме того, проведено более 600 ЭКГ-исследований, из которых более половины – с патологией. Стоит отметить, что не все пациенты соглашаются на проведение ЭКГ – дают отказ в письменной форме, мотивируя это тем, что исследование делалось в поликлинике по месту жительства. В большинстве случаев это люди в возрасте до 30 лет.Также у 216 пациентов проведен забор биоматериала для ПЦР-исследования по показаниям, результат которого отслеживают уже в территориальной поликлинике.Информация по каждому пациенту, которому была оказана медицинская помощь в круглосуточном центре, вносится в региональную информационную систему, а также отправляется в поликлинику по месту жительства по защищенным каналам связи.Механизм работы амбулаторного центра позволяет поддерживать доступность и качество медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирус.