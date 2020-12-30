С 1 января 2021 года Урало-Сибирский региональный центр РТРС начинает трансляцию радиостанции «Вести FM» в Тюмени на частоте 96,2 МГц.На радиотелевизионной станции РТРС в Тюмени будет установлен передатчик мощностью 1кВт, что позволит охватить вещанием свыше 887 тысяч радиослушателей, проживающих не только в Тюмени, но и в ближайших к областному центру населённых пунктах.Решение о переводе вещания программ радиостанции «Вести FM» в Тюмени на новую частоту принято непосредственно вещателем – ФГУП «ВГТРК» – в рамках модернизации сетей радиовещания в Тюменской области. Это позволит увеличить зону вещания радиостанции и количество её слушателей.Программы радиостанции «Вести FM» с включением региональных врезок ГТРК «Регион-Тюмень» станут доступны максимально широкой аудитории не только с радиоприёмников, но и со смартфонов, телефонов, плейеров, автомагнитол – любых мобильных устройств и гаджетов, способных принимать радиосигнал.