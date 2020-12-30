Западно-Сибирское отделение Сбербанка в Тюмени установило две «умные» автобусные остановки с полезными для горожан цифровыми решениями. Многофункциональные комплексы появились на станциях общественного транспорта «Тюменский драматический театр» и «Набережная». Они изготовлены многопрофильной инжиниринговой компанией «ДиМедиа» и работают на базе мобильного оператора «Сбермобайл», входящего в экосистему Сбера.Проект реализуется в рамках подписанного соглашения между Сбером и администрацией города Тюмени о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Остановочные павильоны выполнены из качественных материалов с современным дизайном.Интерактивная сенсорная панель в антивандальном корпусе внутри остановки позволяет построить маршрут и рассчитать время перемещения на общественном транспорте до места назначения. Картографический сервис предоставляет 2ГИС, являющийся частью экосистемы Сбера. Отдельно стоящая конструкция остановочного комплекса показывает реальное движение автобусов и расписание каждого маршрута. В условиях пандемии коронавируса пассажиры могут следить за информацией, соблюдая социальную дистанцию.Остановки оснащены системой видеонаблюдения, разъемами для зарядки мобильных устройств и роутерами для доступа к Wi-Fi. В темное время суток комплекс освещается автоматической светодиодной системой.Также в Тюмени рассматривают возможность о размещении «умных» остановочных комплексов на магистральных улицах города: Республики, Ленина, Ямской, Луначарского, Профсоюзной, М. Тореза, Первомайской, Мельникайте, Пермякова, Широтной, Московском и Червишевском трактах.Руслан Кухарук, глава города Тюмени:– В рамках осеннего форума «Инфотех-2020» было достигнуто соглашение об установке современных остановочных комплексов на безвозмездной основе с двумя компаниями, одна из которых – Западно-Сибирское отделение Сбербанка. «Умная остановка» – это часть проекта «Умный город», направленного на улучшение жизни горожан. Такие высокотехнологичные комплексы дают пассажирам ощущение безопасности, комфорта и, что важно, улучшают систему городского пассажирского транспорта.Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:– Мы рады накануне Нового года преподнести Тюмени такой подарок. Уверен, что жители и гости города по достоинству оценят представленные технологии на остановках. Сегодня цифровые технологии очень активно интегрируются в различные сферы, и поэтому мы готовы сотрудничать и представлять те продукты и сервисы экосистемы, которые внедряются и используются нами. В текущих условиях важно, чтобы люди в одном месте могли получать максимально возможное количество сервисов самого высокого уровня.