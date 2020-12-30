Тюменский Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Таджикистана – ранее судимого 27-летнего мужчины и его 25-летнего сообщника. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Как следует из материалов уголовного дела, иностранцы вступили в сговор с неким неизвестным лицом для незаконного сбыта наркотиков в городе. Отметим, что уголовное дело в отношении главаря выделено в отдельное производство.В марте 2020 года они были задержаны сотрудниками полиции во время раскладки запрещенных веществ по тайникам. В итоге из незаконного оборота было изъято более 38 граммов наркотических средств.Суд назначил подсудимым девять и восемь лет лишения свободы соответственно в исправительной колонии строгого режима.