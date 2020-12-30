Предновогодние морозы стали для тюменцев настоящим испытанием, чего нельзя сказать об общественном транспорте. Городские автобусы уже давно готовы к аномальному похолоданию. На линию выходят все машины в соответствии с графиком движения по маршрутам.– На транспортных предприятиях организованы дежурства с целью прогрева подвижного состава. Срывов в работе не допущено. К примеру, сегодня, как и положено, на линии работают около тысячи автобусов, – сообщили в городской администрации.Также специалисты советуют горожанам пользоваться мобильным приложением «Тюмень. Транспорт», где с точностью до минуты прогнозируется время прибытия автобусов.Напомним, что с 1 по 10 января включительно общественный транспорт работает по графикам выходного дня. С расписанием можно ознакомиться в мобильном приложении, по телефону информационно-справочной службы: 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный) или на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс».