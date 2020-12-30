Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 декабря 2020 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 156 человек, включая шестерых детей, с начала периода - 23 205.Кроме того, оперативный штаб Тюменской области сообщил еще о четырех летальных случаях.За весь период пандемии в регионе умерли 198 пациентом с коронавирусом, 8 985 человек к этому моменту остаются под медицинским наблюдением, а 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За сутки 154 человека выздоровели, за весь период - 21 811. Также 679 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 513 человек с COVID-19, с начала периода - 3 131 550. Выздоровевших - 29 235, за весь период - 2 524 418. Умерших - 599, с начала периода - 56 426.