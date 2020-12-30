Семи жителям Тюменской области присвоили почетные звания мастеров спорта России, шестерым из них – по поясной борьбе корэш и одному – в парашютном спорте.Так, по поясной борьбе корэш отличились Максим Морозов, Игорь Волобуев, Азимов Турал Акиф Оглы, Зариф Валитов, Егор Егоян и Ерванд Егоян, в парашютном спорте – Владимир Захаров. Приказ о присвоении подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным.Напоминаем, что звание мастера спорта – федеральное спортивное государственное звание первой категории. Тюменцы заслужили его победами на первенствах разных уровней и выполнением обязательного разрядного норматива.