До Нового года остался всего один день. В предпраздничной суматохе люди стараются купить подарки, продукты для застолья, украсить елку и сделать близким незабываемый праздник. После боя курантов многие отправляются гулять, даже не задумываясь о возможных опасностях в эту чудесную ночь.Порой на улице можно заметить бесхозную вещь – пакет, сумку, коробку и т.д. Важно помнить, что в такой ситуации необходимо действовать по правилам:– не пытайтесь заглянуть внутрь и проверить содержимое – в ней может находиться взрывное устройство, которое сработает от малейшего движения;– зафиксируйте место и время обнаружения вещи;– привлеките внимание находящихся поблизости сотрудников полиции, охраны и обычных граждан;– постарайтесь сделать так, чтобы прохожие отошли как можно дальше;– дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. Не забывайте, что вы являетесь важным свидетелем.При нахождении в месте массового пребывания людей также необходимо придерживаться некоторых правил:– будьте бдительны, держитесь в стороне от скопления групп людей;– обращайте внимание на подозрительных личностей, ведущих себя чрезмерно осторожно или, наоборот, привлекая к себе излишнее внимание;– в случае возникновения беспорядков не поддавайтесь панике, а спокойно покиньте место происшествия;– если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, то ни в коем случае не проявляйте любопытства, идите в противоположную сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за нарушителя, при этом беспрекословно выполняйте требования сотрудников полиции;– при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.д.). При первой же возможности покиньте место происшествия, не создавая при этом давку.