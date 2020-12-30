На календаре последние дни декабря, а впереди - самая волшебная и долгожданная ночь года! Ее предвкушают не только дети, но и взрослые, которые также верят в сказку и мечтают, чтобы сбылось все самое прекрасное и волшебное. Поэтому нам кажется, что для этого наряд должен быть самым красивым, туфли самыми лучшими, салат самым вкусным, а если корпоратив - то самым незабываемым.Однако многие замечают, хоть и не признаются, что праздники - это еще и огромный стресс. В связи с этим врач-невролог Областной больницы №19 Татьяна Степанова дала советы, как справиться с «предновогодним синдромом».-Новогодние праздники связаны с переосмыслением, подведением итогов года - и эти итоги в холодную погоду при недостатке солнечного света могут показаться совсем не радужными. А семейные праздники, когда нет возможности побыть с близкими, вполне способны вогнать человека в депрессию, - отмечает медик.Неустойчивое эмоциональное состояние повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов из-за тех средств, которые люди используют для снятия напряжения. Например, увеличение потребления табака, алкоголя, переедание, следовательно - возможное изменение состава крови и соотношения липопротеидов, изменение веса, тонуса стенок сосудов. И на этом фоне скачок артериального давления или изменение частоты сердечных сокращений может вызвать сердечно-сосудистую катастрофу.Рекомендации по профилактике предновогоднего стресса:- ставить перед собой реальные цели;- оценивать свои возможности и не брать на себя больше, чем можете сделать;- coставить список задач и расставить приоритеты;- постараться не вкладывать всю свою энергию в один день, вполне можно растянуть праздничные приветствия на несколько дней;- жить и наслаждаться в моменте «сейчас», стараясь не сожалеть о прошлом и не тревожиться о будущем;- найдите какие-нибудь простые развлечения: полюбуйтесь украшениями или игрушками в витринах магазина, посмотрите на падающий снег, больше гуляйте;- ограничьте употребление алкоголя: выберите одну порцию любимого напитка и медленно наслаждайтесь его вкусом;- найдите время для себя, спите не меньше 8 часов в день;- разделите ответственность по подготовке к праздникам с близкими;- следите за расходами - дополнительные счета с небольшим бюджетом для их оплаты могут привести к дальнейшему стрессу и депрессии;- позволяйте себе лениться, перед Новым годом как раз можно себе это позволить;- делитесь эмоциями и переживаниями (долго стояли в пробке или не купили того, что хотели - наверняка среди ваших знакомых есть много «собратьев»;- позаботьтесь о напоминаниях о важном, например, прием лекарственных средств);- примите то, что вы не можете изменить: очереди, пробки, цены. Ваш подарок и внимание будут приятны и после праздников;- относитесь к себе бережно: разрешите себе выполнить подготовку к Новому году на четверочку или даже троечку. Важно, насколько вы счастливы, а не то, как все идеально.Надеемся, эти простые советы сделают подготовку и предпраздничное время более приятными. С Наступающим Новым годом и будьте здоровы!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Тюменцы покупают мандарины пакетами»: новогодний переполох в торговых центрах. Корреспондент «Комсомолки» окунулся в атмосферу новогоднего шопинга (подробнее)