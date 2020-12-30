6 февраля 2021 года состоится первый уникальный Всероссийский онлайн-форум «В ЭФИРЕ». 20 экспертных спикеров, лидеров мнений, будут делиться техниками, читать лекции, проводить мастер-классы для родителей и педагогов о коммуникации с подростками.По мнению Марии Денисенко, автора и лидера проекта «В ЭФИРЕ», руководителя ТГДОО «Республика Неугомонных», «сверхзадача форума – помочь вырастить счастливые поколения детей – личностей, благодаря любви и счастью в семье и вдохновляющей среде в школе. А это достигается через умение общаться и принимать себя и людей такими, какие они есть».Актуальность форума отметила и мама 4 детей, миссис «Российская красавица – 2020», спикер форума Ирина Егорова:– У меня четверо детей, и двое из них подростки. На их примере я вижу, как им непросто в этот период и как им нужна и важна родительская поддержка. Подростковый период – это тот период, когда формируется самооценка, когда должно происходить принятие своей уникальности, своей индивидуальности, поиска себя. И в это время подростки часто не получают столь необходимой поддержки от родителей.Программа форума позволит взрослым людям выстроить эффективное и интересное общение с подростками. Рабочие техники спикеров дадут понять родителям, как легко переключать подростка с виртуальной реальности на реальную, как преодолеть депрессивные мысли и вредные пищевые привычки, как проводить совместное семейное время с удовольствием и радостью. Ознакомиться с насыщенной программой и приобрести билеты можно уже сейчас на сайте в-эфире.рф.С начала нового года многие дают себе обещание начать жизнь с чистого листа, проработать определенные сферы жизни, сместить приоритеты в сторону семьи, стать счастливее, успешнее, гармоничнее. Ваше участие в онлайн-форуме «В ЭФИРЕ» – это начало пути в гармоничные взаимоотношения с подростками и ощущение радости от единения с ребенком. Сделайте себе или близким такой нужный и важный подарок – билет на форум «В ЭФИРЕ».Евгений Кингисепп, отец 4-х детей, заботливый партнер форума, генеральный директор компании «ЕВРОКОМПЛЕКТ» обратил особое внимание на причинно-следственную связь здоровья подростков и значимость родителей в этом важном вопросе.– Все, что касается здоровья детей – это наш вопрос, родительский, – уверен он. – Дети самостоятельно не будут его решать никак. И мы должны просто это принять по умолчанию и понять, что если мы хотим, чтобы наши дети были здоровы, это значит, что мы должны сами для этого что-то сделать. К сожалению, образ жизни нас и наших детей не способствует здоровью, и поэтому, я осознаю, что форум – это все нужно и полезно.