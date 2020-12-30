Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился приятными новостями из Ялуторовска – до конца декабря 15 семей переедут в новые квартиры.– Шесть комплектов ключей вручили вчера. В торжественной обстановке это сделал глава города Вячеслав Смелик. Остальные семьи справят новоселье в ближайшие дни, – рассказал Александр Моор на своей странице в соцсети «Вконтакте».Квартиры в трехэтажном доме № 181 на улице Тюменской приобретены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» для переселения людей из аварийного фонда.Самому старшему из новоселов Николаю Дмитриевичу Кичигину уже 91 год. Он хочет перевезти с собой и поставить во дворе голубятню. Мужчина искренне надеется, что сможет договориться об этом с соседями.Отметим, что в уходящем году жилищные условия улучшили 80 ялуторовских семей.– Еще раз поздравляю новоселов и желаю, чтобы в их домах всегда царило счастье, – добавил губернатор.