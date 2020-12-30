Тюменский департамент по спорту и молодежной политике запускает новый межведомственный проект «Физкультура на производстве» и приглашает к участию организации города. Заявки принимаются по телефону: 35-30-79.Согласно его требованиям, сотрудники предприятий должны выполнять несложные физические упражнения во время рабочего дня. Стресс, долгое отсутствие двигательной активности, монотонное выполнение одних и тех же операций приводят к утомляемости и впоследствии к возникновению заболеваний. Не секрет, что ежедневные упражнения по 15 – 20 минут значительно снижают риски возникновения недугов, повышают работоспособность, а также увеличивают производительность труда.Работа над проектом началась в июне 2020 года. Идея возникла не случайно. Вынужденная самоизоляция и введенные ограничительные меры заметно снизили физическую активность населения.– Проект «Физкультура на производстве» разработан в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и направлен на то, чтобы приобщить к регулярным занятиям физической культурой как можно большее число людей. Сотрудники организаций смогут увеличить ежедневную двигательную активность без отрыва от работы, – рассказал начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Александр Шатохин.Партнером в реализации проекта является Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Его студенты уже проводят оздоровительную работу в организациях города.На сегодняшний день разработан видеокомплекс общеразвивающих упражнений для различных профессий и специальностей.