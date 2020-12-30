Популярные тюменские блогеры запустили в соцсети TikTok новый челлендж, приуроченный к 75-летию Победы. Его цель – привлечь внимание школьников к новому интерактивному проекту «368-я дивизия».На своих видео тиктокеры подключаются к AR-игре и оказываются в самой гуще сражений, в которых в свое время участвовало знаменитое стрелковое подразделение.Напоминаем, что проект «368-я дивизия» стартовал в Тюменской области в декабре текущего года. Он рассказывает историю подвига наших земляков с применением интерактивных технологий.Принять участие может любой класс или компания школьников. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте division368.ru либо в мобильном приложении «368 дивизия». После этого откроется доступ к интерактивной книге, рассказывающей об истории, технике боя и особенности вооружения подразделения.Кроме того, можно будет пройти увлекательную AR-игру «Прорыв Ошты». Поддержать соревновательный дух поможет система рейтинга, в которой подсчитываются как личные очки, так и всего класса.Отметим, что интерактивные уроки в рамках проекта уже прошли в нескольких школах Тюменской области. В них приняли участие не только ученики, но и преподаватели. Всего в приложении зарегистрировались более двух тысяч пользователей.