Автопарк тобольской станции скорой медицинской помощи областной больницы № 3 пополнился шестью отечественными автомобилями марки «ГАЗ» – это практически полное обновление. Транспорт уже заступил на круглосуточное дежурство, включая новогодние каникулы. Как правило, в это время значительно возрастает количество обращений по экстренным поводам. Сказываются активные виды зимнего отдыха, нарушения режима питания и пропуск пациентами с хроническими патологиями назначенных для регулярного приема лекарств.Новые автомобили оснащены всем необходимым оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную и неотложную помощь сразу на месте вызова или в машине по пути в медучреждение.Среди наиболее высокотехнологичного – аппарат ЭКГ с возможностью передачи результата исследований по беспроводной сети, дефибриллятор, самый современный аппарат искусственной вентиляции легких и монитор для контроля жизненно важных функций организма. Это медицинское оборудование может работать от сети или встроенного аккумулятора.Также существенному изменению подверглась и система отопления. Теперь в салоне автомобиля можно создать комфортную температуру даже при сильных морозах.Отметим, что эргономичность внутреннего пространства подверглась переработке для более эффективного оказания экстренной медицинской помощи и большего комфорта работы бригады.