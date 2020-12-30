В среду, 30 декабря, тюменцев ожидает ясная, но холодная погода. Весь день на небе будет светить яркое солнце, а вечером - зажгутся звезды.Днем температура воздуха будет колебаться от -25 до -30 градусов. Ночью столбики термометров покажут -33 градуса.Весь день будет дуть северо-западный ветер со скорость 3-8 м/с.По народному календарю 30 декабря отмечается память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. Согласно преданию, за 600 лет до Рождества Христова вавилоняне завоевали Иерусалим, и в числе других пленников оказались четверо знатных отроков. Царь Вавилона Навуходоносор решил воспитать их при своем дворе и обучить халдейским наукам. Несмотря на это, молодые люди помнили заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. За это Господь даровал им мудрость, а Даниилу - еще и дар прозорливости и истолкования снов.На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трех лавровых листах писали имена его друзей - Анания, Азария и Мисаила - и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.Обращали внимание и на приметы погоды. Считалось, что если на деревьях появится иней, то Святки будут теплыми. Если же началась метель - это говорило о том, что летом пчелы будут хорошо роиться.