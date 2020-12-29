В Тюмени сегодня днем на железнодорожном вокзале случилось несчастье, свидетелями которого стали многие. Здесь стало плохо 66-летнему мужчине. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако врачам не удалось спасти пациента.Как пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов диспетчеру скорой поступил в 13.59. Бригада медиков приехала на ж/д вокзал спустя семь минут. Оказалось, что мужчине стало плохо с сердцем. Врачи проводили сердечно-легочную реанимацию в течение часа, но тщетно.Напомним, сегодня случилась еще одна трагедия, которая унесла жизнь пожилой женщины – под машину попала 62-летняя тюменка. Подробности читайте в нашем материале.