Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 декабря 2020 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 154 человека, с начала периода – 23 049.Оперативный штаб Тюменской области сообщил еще об одном летальном исходе пациента, зараженного коронавирусной инфекцией.– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 67 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания, – сообщил оперштаб.За весь период пандемии в регионе умерли 194 пациента с коронавирусом. 8 914 человек к этому моменту остаются под медицинским наблюдением, а 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Сегодня в Тюменской области выявили еще 154 случая заражения ковидом (всего с начала пандемии – 23 049), в том числе заболели десять детей. За сутки 161 человек выздоровел (за весь период – 21 647), 679 человек находятся в Тюменской области на перевахтовке.За последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 874 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровели 2 496 183 человека.