В Тюмени под следствием находится 31-летний киберпреступник из Перми. Уголовное дело на него уже рассмотрела прокуратура Тюменской области и утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется в кибермошенничестве. По данным следствия, он действовал в паре с подельником.Уголовное дело на пермяка-хакера завели по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ – «Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительном сговору, с банковского счета, в особо крупном размере». Следователи считают, что киберпреступник действовал не один, а вместе с неустановленным пока подельником. Обоим грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.Кражу совершили по схеме в мае 2020 года. Действовали так: на электронную почту ялуторовской строительной компании злоумышленники выслали письмо с вредоносной вирусной программой. Главный бухгалтер его открыла и просмотрела, тем самым активизировав вирус. С его помощью хакеры получили удаленный доступ к расчетному счету организации.Далее мошенники сформировали 40 платежных поручений и под видом выплаты зарплаты за май на банковские карты третьих лиц перевели более 10,5 млн рублей. Подследственный пермяк, находясь в июне в Краснодаре, снял деньги в банкомате. Себе он оставил 300 000 рублей, а остальные денежные средства передал для обмена в биткоины.В июле в Краснодаре пермяка задержали оперативники.– По решению суда он заключен под стражу. Обвиняемый в ходе следствия вернул организации больше, чем похитил – 11 млн. 980 тыс. рублей (редчайший случай), – подчеркивает прокуратура Тюменской области. – Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.Уголовное дело пермского хакера рассмотрят в Центральном районном суде Тюмени, дополняет ведомство.