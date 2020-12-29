С ростом микрорайонов увеличивается и потребление мобильных услуг в них. Оператор связи «МегаФон» проанализировал активность своих абонентов – жителей новых районов города в высокоскоростной сети 4G и составил рейтинг самых «интернет-зависимых».Тройка лидеров выглядит так:– Тюменский микрорайон. За последний месяц жители новостроек здесь скачали более 200 000 тысяч гигабайт – такого объема хватило бы на беспрерывный просмотр всех выпусков передачи «Идеальный ремонт» длиною в полгода;– Европейский микрорайон (Заречный). Декабрьский показатель интернет-зависимости составил 87 000 тысяч гигабайт;– ЖК «Тюменская слобода» смог ворваться в тройку лидеров за счет 85 000 тысяч гигабайт скачанного объема трафика.Как сообщили в пресс-службе МегаФона, чаще всего жители этих микрорайонов выходят в Сеть со смартфонов в вечернее время – с 20.00 до 21.00, а самым активным днем по потреблению интернет-трафика остается воскресенье. Среди популярного контента у тюменцев новости, онлайн-кинотеатры, госуслуги и, конечно, социальные сети. В битве на самую популярную соцсеть среди новоселов на первом месте «ВКонтакте», далее идут «Инстаграм» и «Тикток».В этом году новоселы изменили предпочтения, теперь они все чаще выбирают онлайн-просмотр вместо ранее популярного скачивания контента в ноутбук или ПК. Это стало возможным благодаря скорости мобильного интернета, которая достигает порядка 25 Мбит/с, и устойчивому сигналу.– Еще на этапе строительства домов технические специалисты МегаФона проводят совместную работу с управляющими компаниями, устанавливая оборудование, чтобы жильцы при заселении не испытывали дискомфорта в пользовании мобильными услугами связи. В этом году покрытие появилось в современных микрорайонах Тюмени – Патрушево, Европейский, ЖК «Тюменская слобода». В следующем году мы продолжим глобальную модернизацию сети 4G не только в столице, но и во всем регионе, – рассказал Андрей Жарков, технический руководитель МегаФона в Тюменской области.