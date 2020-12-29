Западно-Сибирское отделение Сбербанка поздравляет клиентов и партнеров с наступающим 2021 годом и сообщает о режиме работы своих офисов в праздничные дни.31 декабря в офисах банка – предпраздничный день, рабочий день сокращен на час.С 1 по 3 и с 6 по 8 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка.4 и 5 января в Тюмени работают два дежурных офиса:ул. Мориса Тореза, 1/1 – с 10.00 до 18.30;ул. Пермякова, 46 – с 10.00 до 19.00.9 и 10 января подразделения Сбербанка работают по обычным для себя графикам субботы и воскресенья соответственно.Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов:– Для тех, кто не успеет решить свои финансовые вопросы до наступления Нового года, будут работать дежурные офисы Сбера. Кроме того, клиенты в любой момент могут провести наиболее востребованные платежи через систему Сбербанк Онлайн или через устройства самообслуживания, которые работают круглосуточно в офисах банка, а также в торговых центрах и супермаркетах в режиме их работы.Подробное расписание офисов по обслуживанию физических лиц, работающих в праздничные дни, можно узнать на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» или круглосуточной службе поддержки по номеру 900.