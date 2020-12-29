Поехать на отдых в Крым всей семьей – это желание загадал 12-летней Миша Сафонов из Тюменского района. Подать заявку на участие во всероссийском благотворительном проекте «Елка желаний» помогала мама. А сбыться мечте помог губернатор Тюменской области Александр Моор. Каково же было удивление семейства, когда Дед Мороз и Снегурочка вручили подарок адресату!Миша растет в большой семье – у него два брата и сестра. Мама Миши Мария Сафонова рассказал, что об акции узнала в соцсетях.– Я никому не рассказывала, даже мужу. Когда позвонили и сказали, что губернатор исполнит наше желание, не верилось! Думали, возможно, Мише одному подарят отдых на море, но получилось, что всей семье. Как здорово! – поделилась эмоциями счастливица. – Это очень приятно и неожиданно. Новогодние чудеса действительно бывают! Большое спасибо губернатору и всем, кто помогает делать детей счастливыми!Тюменцу Артему Шапошникову губернатор лично вручил компьютер для учебы и полезных киберспортивных игр. Артем побывал в кабинете губернатора, посидел за рабочим столом главы региона и вместе с мамой пожелал Александру Моору счастливого Нового года.Четырехлетний Тимур получил от Александра Моора игрушечную железную дорогу. Губернатор признался, что в детстве сам мечтал о такой.13-летней Ирине Рычковой из поселка Туртас Уватского района Дед Мороз и Снегурочка от имени главы региона вручили спортивный велосипед. Мама девочки Любовь Рычкова о «Елке желаний» тоже узнала случайно, от знакомых.– Надеялись, а теперь видим – мечты и правда сбываются. Ира – творческий человек, она очень любит рисовать, – рассказала она.Ира была счастлива, увидев подарок. Она пожелала, чтобы в этот Новый год каждая детская мечта исполнилась.Напомним, в проекте «Елка желаний» участвуют дети, находящиеся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума в семье, а также дети и пенсионеры с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Акция проходит шесть лет, за это время исполнились мечты почти 8 000 россиян.