В областной клинической больнице № 1 этот шаг в медицине специалисты назвали прорывом. Трансплантацию органов и тканей в ОКБ № 1 практикуют с 2017 года, за это время врачи провели 85 трансплантаций почек, а в 2020-м сделали три пересадки печени, впервые в Тюмени.Первые пациенты благодарят хирургов за исцеление. Гульнара, одна из пациенток, болела с 2013 года. Сначала долго лежала в тобольской больнице, оттуда ее направили в Тюмень. В день операции ее одолевали сомнения, но сын сказал: «Без вариантов», поделилась переживаниями Гульнара.– Благодаря тюменским врачам я сейчас радуюсь каждому дню. Молюсь за каждого врача, медсестер, санитарок. Все они сделали настоящее чудо для меня. В первые дни после вмешательства было, конечно же, тяжело, но теперь благодарю за каждый прожитый день, чувствую себя очень хорошо, – сказала Гульнара.Еще один пациент, Виталий, очень радуется, что дождался пересадки печени. Он осознавал необходимость этой операции, готовился к ней, был убежден, что только она его спасет.– Дождался и очень рад этому. В течение года еще буду наблюдаться, но готов с уверенностью сказать сейчас, что чувствую себя с каждым днем всё лучше и лучше. С огромным уважением отношусь ко всему персоналу ОКБ № 1, благодарю за возможность жить дальше! – сказал он.К первой пересадке печени специалисты ОКБ № 1 готовились с 2019 года. Медперсонал прошел дополнительное обучение, а саму операцию проводили совместно со специалистами из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Министерства здравоохранения Российской Федерации.– В листе ожидания по пересадке печени в этом году находилось 13 пациентов, три операции были проведены. В настоящее время в листе ожидания на пересадку печени восемь человек, в 2021 году этот список, конечно же, будет пополняться, – сообщил заведующий Центром трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1 Сергей Семченко.Дополним, в 2020 году специалисты Центра трансплантации ОКБ № 1 сделали 16 пересадок почек, а в 2019-м было 26 таких трансплантаций.– Пандемия, к сожалению, накладывает отпечаток на деятельность всех медицинских служб. Именно по этой причине операции по пересадке печени начались только с августа 2020 года, сообщает пресс-служба ОКБ № 1.Ведомство информирует, что в 2021 году планируется открытие трех донорских стационаров в Ишиме, Ялуторовске и Тобольске. Также врачи Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1 планируют в 2021 году провести одну из самых сложных операций – по трансплантации сердца.