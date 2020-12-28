На тюменских федеральных автодорогах Тюмень – Омск и Тюмень – Ханты-Мансийск чаще всего тюменские госавтоинспекторы оказывают помощь участникам движения, попавшим в нештатные ситуации из-за морозной погоды.Так, самые низкие температуры по-прежнему держатся в Уватском районе. Недавно на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск автоинспекторы отогрели пассажиров «Фольксвагена». Они ехали из Башкортостана в Сургут, но машина сломалась прямо на трассе. Сотрудники ГИБДД вызвали на место дорожную службу, чтобы отбуксировать автомобиль, а пассажиров доставили до кемпинга на 437-м километре автодороги.В Ишимском районе наряды ДПС дважды помогали водителям. В одном случае иномарка «Ниссан-Альмера» опрокинулась в кювет. А во втором случае инспекторы выручили водителя «Газели», сломавшейся по пути из Омска в Тюмень.ГИБДД Тюменской области, автоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.– Специально для этого наряды укомплектовывают патрульные автомобили теплыми вещами, термосами с чаем, чтобы в случае необходимости быстро обогреть замерзших людей, – поясняет Госавтоинспекция.