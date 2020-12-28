Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов и исетский дом-интернат для престарелых и инвалидов перестали числиться в особом списке регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Оба очага коронавируса сняты с контроля, сообщает оперативный штаб региона.– Благодаря своевременно и качественно проведенным противоэпидемическим мероприятиям сняты с контроля два очага COVID-19. По состоянию на 28.12.2020 года на контроле управления остается один очаг групповой (пять или более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекции с общим числом заболевших 38 человек – вагайский дом-интернат для престарелых и инвалидов, – подчеркивают в оперштабе.Ведомство дополняет, что к данному моменту в детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.