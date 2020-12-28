В Тюменской области нашли останки пенсионерки, которая пропала более четырех месяцев назад. 25 августа 71-летняя Галина Колотова ушла в лес из дома в Нижней Тавде. Больше о е местонахождении ничего не было известно.Поисками пожилого человека занимались волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», однако они ни к чему не привели.– Останки обнаружили месяц назад. Личность была установлена с помощью генетической экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.В ведомстве также добавили, что причины и обстоятельства смерти женщины на текущий момент не известны.