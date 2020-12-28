Юные тюменские спортсмены смогут участвовать в отборочных соревнованиях на международные турниры. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области «О введении режима повышенной готовности».– Дополнительно к возрастным группам спортсменов «юниоры», «молодежь» и «взрослые», сопровождающим их специалистам из состава сборных команд Тюменской области и сборных команд России, которым ранее разрешалось выезжать за пределы региона, разрешен выезд спортсменов возрастных групп «юноши и девушки старшего и среднего возраста», но только для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале, – сообщает оперштаб.