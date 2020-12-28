В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя и 33-летнего жителя поселка Боровский. Первого осудили за грабеж, второго – за убийство и разбой.Ночью 23 февраля 2020 года злоумышленники в подъезде дома на улице Эрвье избили 64-летнего мужчину, после чего затащили его в квартиру на 11-м этаже. Там один из них напал на пожилого человека, требуя денег, и вытолкнул его из окна. Мужчина разбился насмерть.– Другой злоумышленник похитил из жилища золотой перстень стоимостью свыше 96 тысяч рублей. В ходе следствия перстень был изъят у грабителя. Государственное обвинение по делу поддерживал прокурор области Владислав Московских, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Суд назначил первому подсудимому 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второму – 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного за убийство в пользу родственника погибшего 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.