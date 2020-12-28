В Тюменской области служба уполномоченного по защите прав предпринимателей провела «Единый день отчетности» для владельцев бизнеса в регионе. Мероприятие прошло в режиме онлайн.Пленарная часть прошла в формате видеоконференции, которая транслировалась на сайте правительства Тюменской области. Руководители всех федеральных и региональных ведомств и контрольно-надзорных органов презентовали отчеты о своей деятельности за прошедший год. Запись конференции доступна на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области.Итоги года на мероприятии озвучили: главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Борисович Кузьменко; прокурор Тюменской области Владислав Викторович Московских; заместитель губернатора Тюменской области Пантелеев Андрей Вадимович; главный специалист службы уполномоченных по защите прав аппарата губернатора Тюменской области Павел Михайлович Меньщиков; заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Елена Игоревна Толоконникова; начальник отдела налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Александровна Осипова; заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (Роспотребнадзор) Юлия Ивановна Распипова; управляющий Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Банка России Сергей Аркадьевич Попов; уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Кирилловна Невидайло.Также в дистанционном формате была организована коммуникация предпринимателей и представителей КНГ. С 10 до 14 часов работали горячие линии с органами КНД, обратившись по которым предприниматели могли получить индивидуальные консультации по любым вопросам. Всего для бизнесменов Тюмени было проведено 25 консультаций по различным вопросам.В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло подчеркнула, что настоятельно просит привлекать контрольно-надзорные органы к профилактическим и разъяснительным мероприятиям, а также давать комментарии к проводимым проверкам.– Потому что в таком формате мероприятия с живым общением, предприниматели могут получить разъяснения по вопросам, возникающим на стыке полномочий различных органов. Благодарю за внимание, жду от вас обратную связь, жду инициатив и думаю, что данное мероприятие было полезным, – резюмировала Лариса Кирилловна.Контакты для вопросов по мероприятию: 8 (3452) 42-65-38, 8 (3452) 42-67-22.Сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей: https://ombudsmanbiz72.ru/