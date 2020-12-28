В Тюмени неравнодушные жители отвезли в клинику собаку с оторванной лапой. Выживет ли животное, пока нет никакого прогноза.Впервые о пострадавшей неизвестно от чего или кого собаке горожане узнали от Елены Амбрушкевич. Именно она оставила заметку в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте»: «Срочно нужна помощь! Улица Волгоградская, 129, где вход в ателье, лежит песик без лапы, помогите».Под постом сразу же появились сотни сообщений от тюменцев, которые желали помочь животному. Один из них – Максим Маковский – отвез собаку волонтерам официального фонда помощи бездомных животных, который работает в городе уже на протяжении 13 лет.После пес попал в клинику, где находится в настоящее время. Ей делают операцию, у животного большая кровопотеря. По словам волонтеров, собака находится в плохом состоянии: «Если найдется передержка до пристройства, собака попадет в фонд. Фонд все предоставит».