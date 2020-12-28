В воскресенье, 27 декабря, тюменец попал в больницу. Мужчина неудачно оступился дома и упал, сломав ногу. На помощь к пострадавшему через 15 минут прибыла врачебная бригада скорой, которую он сам себе вызвал во втором часу ночи.– Отломки костей вижу, кровь хлещет, а я один – жена на даче. Помогите, мне больно, – испуганным голосом сообщил пациент диспетчеру.Прибывшие медики осмотрели 35-летнего пациента и диагностировали открытый перелом нижней трети правой голени. После обезболивания ему зафиксировали шинами поврежденную конечность и доставили в областную клиническую больницу № 2.Специалисты скорой помощи рекомендуют при травмах пострадавшим принять такое положение, при котором боль чувствуется минимально, и ограничить любые движения, причиняющие боль, а также приложить холод – гипотермический пакет, или смоченную в воде ткань, или любые продукты из морозильной камеры.