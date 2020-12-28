В районе «Тюменской слободы» спустя месяц после сдачи дома вышел из строя заглубленный контейнер. Это произошло из-за местных жителей, которые неправильно его эксплуатировали.Как пояснили в пресс-службе регоператора, мешок для заглублённого бака попросту не выдержал натиска строительных отходов, которые высыпали в него. Администрации ЖК пришлось оперативно заменять мешок.– Мусор, выброшенный в такую ёмкость не разлетается по округе, ведь он надежно защищен от ветра, труднодоступен для бродячих животных и птиц, изолирован от дождя и палящего солнца. Заглубленные контейнерные площадки отличаются эстетичностью и хорошо вписываются в модные урбанистические пейзажи. Однако всё это работает только при правильном использовании, – пояснила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.По ее словам, такие контейнеры «боятся» жидких и строительных отходов, огня, а также крупногабаритного мусора.