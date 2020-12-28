Председателя Тюменской городской Думы Евгения Заболотного включили в состав представителей РФ в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина. Он будет представлять Россию в 2021-2026 годах.– Большое доверие президента говорит о том, что Тюменская городская Дума работает эффективно. Опираясь на накопленный опыт, нам есть, что предложить для рассмотрения коллегам, мы открыты к диалогу, готовы работать на результат для дальнейшего развития местного самоуправления и взаимодействия с европейскими партнерами по линии муниципалитетов, – заявил Заболотный.Отметим, что Конгресс является одним из трех основных подразделений Совета Европы. Он служит площадкой для обмена опытом местных и региональных органов власти из 47 государств - членов Совета Европы, обсуждения общих проблем и развития межгосударственного взаимодействия.