Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 157 и составило 22 895 человек.По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 141 человек выздоровел (за весь период - 21 486), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 897 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с COVID-19.За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 480 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 078 035 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 265 летальных исходов, выздоровело 2 471 309 человек.