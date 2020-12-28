Сотрудники Западно-Сибирского отделения Сбербанка присоединились к благотворительной акции и исполнили более 30 новогодних желаний детей из многодетных и малообеспеченных семей. Организатором акции традиционно выступает Тюменское отделение «Российского детского фонда».Письма-открытки, которые дети писали Деду Морозу, были размещены на елке в здании Сбера. В них дети просили о заветных, а порой и просто необходимых подарках – мобильных устройствах, спортивном инвентаре, игрушках, одежде и обуви. Сотрудники выбирали письма и исполняли пожелания ребят. Все подарки для детей были переданы в подшефное учреждение.Накануне игрушки и наборы для творчества были переданы маленьким пациентам Областной клинической больницы №1 в рамках акции «Коробка храбрости». Ребята смогут выбрать и получить в подарок понравившуюся игрушку после прохождения неприятных, болезненных процедур.Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:«Наше отделение постоянно поддерживает различные благотворительные акции, а сотрудники с большим желанием принимают в них участие. Очень радостно, что у нас работают такие неравнодушные люди, которые всегда готовы помогать нуждающимся. Пожалуй, в наше непростое время самое главное, чтобы таких людей, готовых сделать доброе дело, поделиться душевной теплотой и заботой, стало больше. Мы очень надеемся, что полученные подарки к Новому году сделают детей немного счастливее».Также Сбер традиционно перечислил средства, запланированные на приобретение новогодних сувениров корпоративным клиентам, в фонд «Подари жизнь». Полученные средства фонд направит на приобретение нового оборудования и лабораторные реактивы в рамках проекта «Диагностика и анализы». Это поможет врачам ставить точные диагнозы и выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.