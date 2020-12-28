В дежурную часть полиции Нижнетавдинского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что ей угрожают убийством. На место происшествия прибыл участковый.Полицейский установил, что потерпевшая и подозреваемый являются сожителями. В процессе застолья между молодой парой возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил девушку за горло и начал душить. После, когда он успокоился, она незамедлительно сообщила о происшедшем в отделение полиции.– Ранее судимому 28-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – дополнили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.В ведомстве также уточнили, что по данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.