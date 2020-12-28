В Тюмени отремонтируют уникальное историческое здание, являющееся объектом культурного наследия «Гостиница П. Г. Крутикова». Дом расположен в центре областной столицы по адресу: улица Первомайская, 40. К работам приступят уже в начале следующего года.По информации департамента городского хозяйства, такое решение принял совет директоров компании ОАО «ТРИЦ», утвердив бюджет доходов и расходов общества на будущий год. Так, в 2021 году еще запланировано обустройство входной группы по адресу улица Пышминская, 1а, а также адаптация объекта для маломобильных групп населения в Солнечном проезде, 5.В ведомстве также напомнили, что в 2020 году компания внедрила голосовой помощник, который позволяет гражданам передавать показания приборов учета в периоды пиковой нагрузки. Передать показания посредством голосового помощника можно по телефону 8 (3452) 399-399.