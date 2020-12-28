Жителям Тюмени сообщили, что нельзя делать и куда не стоит ходить в новогодние праздники. Например, в настоящее время в регионе введены ограничения по работе банных комплексов. Их двери будут закрытыми с 23.00 до 6.00.На этот же отрезок времени под запретом остается работа общепита. Нельзя посещать и зрелищно-развлекательные мероприятия. Также, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, праздничные мероприятия более безопасно проводить на открытом воздухе, а не в помещении. При этом количество участников рекомендуется сократить до 50 человек.– В период празднования Рождества Христова и Нового года в храмах введено ограничение на участие в богослужении и других религиозных церемониях людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, – напомнили в оперштабе.В ведомстве также отметили, что обязательными для жителей региона остаются ношение масок в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков.