В Тюмени годовалый малыш оказался в больнице после того, как его родители стали наряжать елку. Дело в том, что ребенок достал с ветку стеклянную игрушку, а когда она разбилась, наступил на острые осколки ногой.Медики детского приемного отделения областной клинической больницы № 2 в экстренном порядке обработали рану и извлекли опасный осколок. Домой молодую семью отправили, убедившись, что извлечены все фрагменты стеклянного предмета.– Помимо опасности от стеклянных украшений, массивное дерево может упасть на ребенка, гирлянда плохого качества может вызвать короткое замыкание и пожар, существует вероятность проглатывания мелких острых иголок натуральной ели, удушения от обматывания дождиком вокруг шеи, попадания в дыхательные пути конфетти. Нередко древесная пыльца, споры плесени и эфирные масла живой ели провоцируют у детей и взрослых сильную аллергическую реакцию, – рассказывают врачи.Чтобы не испортить радость от праздника, врачи рекомендуют ответственно подходить к украшению дома. Так, живую ель необходимо встряхнуть и дать постоять в нежилом помещении – на балконе или в подъезде – перед занесением в квартиру или дом. Искусственную ель следует промыть под проточной водой. Елка должна быть крепко зафиксирована в специальной подставке, чтобы снизить риск падения.