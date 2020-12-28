Проект «Учимся вместе» стартовал еще в ноябре 2019 года. За время работы проекта 60 детей с аутизмом и ментальными нарушениями развития прошли трехмесячные курсы по формированию бытовых, социальных и элементарных академических навыков.– В связи с пандемией «Школу для родителей особенных детей» пришлось перевести в онлайн-формат, однако этот формат позволил нам привлечь гораздо большее количество родителей, чем мы планировали изначально, – рассказывает Наталия Ситова, руководитель проекта, учредитель АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты» (новыегоризонты72.рф). Родители, воспитывающие детей с особенностями развития, в гонке за реабилитациями, часто забывают про себя, а ведь им в первую очередь нужна психологическая и информационная поддержка, и именно это они могут получить на занятиях «Школы».Также в онлайн-формат были переведены и семинары для специалистов, и вместо запланированных 30 участников их посетили 74 педагога!– Мы очень довольны такими результатами, – делится Наталия Ситова. –В первую очередь потому, что педагоги заинтересованы в получении новых знаний, касающихся работы с детьми с аутизмом. Прослушав наши семинары, педагоги знакомятся с методами и приемами работы с детьми с аутизмом и ментальными нарушениями развития, с тем, как оперативно отреагировать на возникающее нежелательное поведение у ребенка. К сожалению, этот проект подошел к концу, однако работы у центра меньше не стало. Мы продолжаем работать по данным направлениям и ждем всех заинтересованных на наши занятия.Проект «Учимся вместе» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.