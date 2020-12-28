Тюменцам напомнили об обязательствах в новогодние праздники. Так, местным жителям посоветовали проводить любые мероприятия на открытом воздухе, а не в помещении: так безопаснее.– Роспотребнадзор рекомендует сократить число участников мероприятий на улице до пятидесяти, их число не должно быть больше. Обязательными остаются социальное дистанцирование, ношение масок в общественных местах и транспорте, мытье рук, пользование антисептиками и санитайзерами, – сообщила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что как и любой полезный продукт, красную икру не стоит есть большими ложками. Сколько же можно съесть ее за новогоднюю ночь, рассказала тюменский диетолог, врач-эндокринолог Елена Дороднева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТюменцам рассказали, сколько икры можно съесть за новогодним столомНалегать на этот продукт не стоит (подробнее)