На 189-м километре трассы Тюмень – Омск накануне, 27 декабря, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель Kia Rio на скорости наехал на внезапно выбежавшую на дорожную часть лису. После этого машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.– 65-летний мужчина скончался на месте аварии. Погибший не был пристегнут во время движения автомобиля, из-за этого в момент аварии его выбросило из салона, – сообщили подробности дорожного инцидента в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.В ведомстве также отметили, что в настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются, передает «МегаТюмень».