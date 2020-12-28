В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о мошенничестве обратилась 60-летняя женщина. Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что банк одобрил для заявительницы заявку на получение кредита в сумме 180 тысяч рублей.Потерпевшая пояснила, что в настоящее время заём ей не нужен, однако собеседница настояла на том, что если пенсионерка не заключит кредитный договор, то мошенники смогут воспользоваться данной заявкой и обманным путем завладеть деньгами.– Тоболячка, действуя по инструкции злоумышленницы, оформила на свое имя кредит и перевела 165 тысяч рублей на неизвестные номера телефонов, якобы беспроцентно погасив его, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.В настоящее время по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой и рекомендуют гражданам быть более бдительными.