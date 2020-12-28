Сегодня, 28 декабря, весь день в Тюмени будет облачным. Утром ожидается снег. После полудня он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера.Температура воздуха ночью будет минус 7 градусов, днем – минус 6 – 8. Вечером столбики термометров покажут 10 – 12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.28 декабря отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обратили внимание на то, что если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит, настоящая стужа ещё впереди.