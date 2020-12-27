В Тюменской области сегодня активно развиваются телемедицинские технологии. Причем происходит это сразу по нескольким направлениям: телемедицинские консультации, дистанционный мониторинг за состоянием здоровья, радиологическая информационная система.– C 2018 года на территории Тюменской области действует региональный телемедицинский центр, который координирует внедрение этой методики. Сегодня жители тюменских сел получили возможность посоветоваться со специалистами не выезжая в областной центр. В 2019 году выполнено 257 консультаций, а за 10 месяцев 2020 года - более 2100 консультаций, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.Развивается телемедицинское консультирование и для врачей, с участием специалистов профильных федеральных медцентров. Если в 2018 году их было проведено 12, то в 2019 году – 265, а за 10 месяцев 2020 года – 456 консультаций.