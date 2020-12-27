Тюменские медики призывают жителей региона не злоупотреблять алкоголем. По их заверению, все публикуемые на интернет-сайтах статьи о том, что можно выпить немного и сесть за руль, являются недостоверными.– Ни жевательная резинка, ни еда не помогут обмануть алкотестер, и показания алкометра будут только расти. Необходимо понимать, что водитель в состоянии опьянения опасен тем, что при замедлении реакции у него пропадает возможность правильно и быстро анализировать свои действия, – отметила заведующая диспансерным отделением областного наркологического диспансера Оксана Конищева.По ее словам, долгое употребление крепких напитков изнашивает организм, приводя к отказу органов, инсультам и инфарктам. Потому лучше провести предстоящие праздники весело, безопасно и трезво, передает «Мегатюмень».