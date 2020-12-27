В Тюменской области запустят онлайн-интенсив по лучным боям для подростков. К участию приглашают ребят от 12 до 17 лет, проживающих в муниципальных районах.– Мероприятие будет включать в себя обучающие видеоролики, в которых расскажут о правилах игры «арчери таг», технике безопасности, о спортивном оборудовании, которое применяется во время игры, а также о физической подготовке, которую должен иметь каждый участник турнира. Также организаторы запустят серию челленджей на физическую активность и сплочение участников с обязательным выполнением домашних заданий, – рассказал директор Федерации лучного боя Тюменской области Герман Приб.Лидеры спортивных сообществ с помощью прямых эфиров поделятся с подростками личным опытом, информацией о том, как заниматься спортом во время пандемии, о физической подготовке, об основах тактики и так далее. За участие в челленджах и выполнение домашних заданий, за активность во время прямых эфиров будет формироваться рейтинг баллов, передает «Тюменская линия».