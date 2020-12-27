Тюменцам напомнили о пожарной безопасности в зимний период. Жителям региона еще раз сообщили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту. Очень часто зимой основной причиной возгораний становится человеческий фактор.– Будьте осторожны с огнем и не оставляйте детей одних. Рассказывайте им о правилах безопасности и что нужно делать в случае пожара. Впереди новогодние каникулы. Помните о безопасности. Предупредить пожар легче, чем его потушить, – врио начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.Чтобы избежать пожаров, важно соблюдать требования безопасности при использовании электробытовых и газовых приборов. Не забывайте регулярно проверять исправность отопительных печей, а при любом нарушении в системе незамедлительно устраняйте его. Кроме того, можно установить пожарные извещатели.