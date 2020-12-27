В декабре в Тобольске начали отлавливать животных. Их будут содержать в комфортных вольерах на территории нового приюта. Градоначальник Максим Афанасьев своими глазами осмотрел созданные условия содержания бездомных зверей.– Щенки там будут находиться на пожизненном содержании. Будем постепенно искать для них хозяев. Волонтеры и муниципалитет прилагают усилия для того, чтобы все животные нашли любящих хозяев, – рассказала пресс-секретарь главы Тобольска Анастасия Гулина.В своем личном аккаунте в соцсети «Инстаграм» глава Тобольска написал, что первостепенная задача – найти животным новых владельцев. Кстати, вскоре будет создана группа в соцсети «ВКонтакте», где появятся фото всех животных, которым нужны новые хозяева, передает «Тюменская область сегодня».