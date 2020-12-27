В предновогодние дни и рождественские каникулы сотрудники ГИБДД в Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. Именно в эти дни увеличивается трафик детских перевозок: родители ездят с детьми на елки, ледовые городки, посещают зоны зимнего отдыха, и не всегда делают это в соответствии с нормами безопасности.– В этом году сотрудники привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей более шести с половиной тысяч тюменских водителей, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.В ведомстве порекомендовали минимизировать дальние поездки с детьми в условиях плохой погоды и пониженных температур, выбирать аккуратный стиль вождения, если в машине находится ребенок и, конечно, не садиться за руль под воздействием алкоголя и наркотиков.