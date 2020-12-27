Как и любой полезный продукт, красную икру не стоит есть большими ложками. Сколько же можно съесть ее за новогоднюю ночь, рассказала тюменский диетолог, врач-эндокринолог Елена Дороднева.– Икра – это продукт, который употребляется в качестве не основного блюда, а закуски. Это традиционно – бутерброды с икрой, канапе и различные украшения на салатах. Употребление икры закономерно показано в небольших количествах – не более 25 граммов за раз. То есть, условно говоря, можно спокойно съесть 1-2 бутерброда, – пояснила специалист.Она отметила, что в икре очень много жира и соли, поэтому налегать на нее не стоит. В противном случае, объедание икрой может отрицательно сказаться на желудочно-кишечном тракте, можно поправиться от избыточного употребления икры. Кроме того, это может вызвать аллергические реакции, так как икра является одним из высокоаллергенных продуктов, сообщает «Мегатюмень».